Ayancık'ta otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
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Ayancık'ta otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

26.11.2019 18:05 | Son Güncelleme: 26.11.2019 18:10
Ayancık'ta otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

'un ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Ayancık'tan Sinop istikametine seyir halindeki Şaban Sarısoy idaresindeki otomobil, Aliköy mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Şaban Sarısoy yaralanarak, Ayancık Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. - SİNOP

Kaynak: İHA
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