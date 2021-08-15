Ayancık'ta Mehmetçik vatandaşın yaralarını sarıyor

- Ayancık'ta Mehmetçik vatandaşın yaralarını sarıyor Sinop'un Ayancık ilçesinde jandarma ekipleri sel mesaisi yapıyor.

- Ayancık'ta Mehmetçik vatandaşın yaralarını sarıyor

SİNOP - Sinop'un Ayancık ilçesinde jandarma ekipleri sel mesaisi yapıyor. Yaraların sarılmasına destek veren ekipler her alanda ilçe halkı ve gönüllülerle görev yapıyor.

Jandarma komandolar gelen erzak yardımlarını yıkık köprüden gönüllülerle oluşturulan insan zinciri ile geçiriyor. Su basan Ayancık Devlet Hastanesi'nin temizliğini yapıyor. Hastanedeki çamura bulanan eşyaları dışarı çıkaran jandarmalar, kirlenen bölgeleri de su ve deterjanla yıkıyor. Ellerinde küreklerle ihtiyaç olan yerlere koşturuyorlar. Jandarmaya bağlı helikopterler de insanları kurtarmaya devam ediyor. Jandarma personeli helikopterlere de yardım malzemeleri taşıyarak ihtiyaç sahibi bölgelere aktarılmasını sağlıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka