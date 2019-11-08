Ayancık'ta lösemi hastalarına destek için etkinlik

08.11.2019 12:17 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:22

Ayancık ilçesi Fatih İlkokulu öğrencileri, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası sebebiyle etkinlik düzenledi.



Düzenlenen etkinlikte, Fatih İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, Türkiye'deki lösemili ve kanserli çocuklara ücretsiz tedavi, eğitim, maddi ve sosyal destek sağlayan LÖSEV'e destek sağlamak amacıyla kalp şeklinde hazırladıkları kurabiyeleri açtıkları stant ile satışa koyarak elde ettikleri geliri LÖSEV'e gelir olarak gönderdiler.



Lösemi hastalığına dikkat çekmek için gerçekleştirilen etkinliğin içerisinde ayrıca öğrencilerin hazırlamış olduğu afiş ve bilgilendirici levhalar da etkinlikleri kadar ilgi çekici oldu.



Öğrenciler, etkinlik esnasında hazırlanan beze el baskısı yaparak oluşturdukları renkli el temasını LÖSEV Genel Merkezine gönderdiler. Minik öğrenciler, ilçede 9 Kasım günü gerçekleştirilecek LÖSEV yürüyüşüne aileleri ile destek vermeye hazırlanıyorlar. - SİNOP

Kaynak: İHA