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Ayancık'ta 'kubar esrar' operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ayancık'ta 'kubar esrar' operasyonu

Sinop'un Ayancık ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, kubar esrar maddesi ile birlikte uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

AYANCIK, SİNOP (İHA) - Sinop'un Ayancık ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, kubar esrar maddesi ile birlikte uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Ayancık ilçesinde şüpheli bir şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada, kubar esrar maddesi, hassas terazi, kenevir tohumu ve uyuşturucu madde paketlemede kullanılan poşet ele geçirilmiş olup, olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. - SİNOP

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