Ayancık'ta bir ev alevlere teslim oldu
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Ayancık'ta bir ev alevlere teslim oldu

Ayancık'ta bir ev alevlere teslim oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen ev yangınında, bir ev kullanılamaz hale geldi.

Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen ev yangınında, bir ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Doğanlı köyü Hümer Mahallesinde Sebahatin Aksoy'a ait bir katlı evde bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Ayancık Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin çalışması sonucu yangın söndürüldü ancak ev tamamen yanarak küle döndü.

Can kaybının yaşanmadığı yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Ayancık'ta bir ev alevlere teslim oldu
Ayancık'ta bir ev alevlere teslim oldu
Ayancık'ta bir ev alevlere teslim oldu
Ayancık'ta bir ev alevlere teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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