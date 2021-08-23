Ayancık sel bölgesinde çalışmalara katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere kentimize gelen Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet...
Ayancık sel bölgesinde çalışmalara katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere kentimize gelen Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR Belediye Başkanlığımızı ziyaret etti.
Ayancık sel bölgesinde çalışmalara katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere kentimize gelen Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR Belediye Başkanlığımızı ziyaret etti.
Ayancık sel bölgesinde çalışmalara katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere kentimize gelen Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR Belediye Başkanlığımızı ziyaret etti.
Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarete Cumhuriyet Halk Partisi Sinop Milletvekili Barış Karadeniz de eşlik ederken; Belediye Başkanımız Barış AYHAN, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR'a ziyaretleri için teşekkür ederek günün anısına hediye takdiminde bulundu.
Kaynak: Habermetre