Ayancık sel bölgesinde çalışmalara katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere kentimize gelen Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet...

Ayancık sel bölgesinde çalışmalara katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere kentimize gelen Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR Belediye Başkanlığımızı ziyaret etti.