Ayancık Orman İşletme karla kaplı yolları aşıp yardıma koşuyor - Haberler
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Ayancık Orman İşletme karla kaplı yolları aşıp yardıma koşuyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ayancık Orman İşletme karla kaplı yolları aşıp yardıma koşuyor

Ayancık Orman İşletme Müdürlüğü, köylerde ihtiyaçları bulunan vatandaşların taleplerini yerine getirmek için çalışıyor.

Ayancık Orman İşletme Müdürlüğü, köylerde ihtiyaçları bulunan vatandaşların taleplerini yerine getirmek için çalışıyor.

Ayancık Orman İşletme Müdürlüğü İnaltı Şefliği sınırları içindeki Kızılcakaya köyü ve Bakırlı köyü Sekecek Mahallesi'nde bulunan vatandaşların yardımına ekipler yetişti.

Ayancık Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ulaşım sorunu yaşayan ve bir süredir ihtiyaçlarını alamayan vatandaşların emekli maaşlarını, alışveriş ihtiyaçlarını ve hayvanlarına yem ihtiyaçlarını ilçe merkezinden karşılayarak, evlerine ulaştırdı.

Vatandaşlar, kaymakamlık nezdinde ihtiyaçlarını karşılamak için çalışan Ayancık Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine teşekkürlerini iletti. - SİNOP

Ayancık Orman İşletme karla kaplı yolları aşıp yardıma koşuyor

Ayancık Orman İşletme karla kaplı yolları aşıp yardıma koşuyor

Ayancık Orman İşletme karla kaplı yolları aşıp yardıma koşuyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Orman İşletme Müdürlüğü, Yerel, Haber

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