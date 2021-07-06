Ayancık ilçesinde Kaymakamlık, yaşlı vatandaşlara baston hediye etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ayancık ilçesinde Kaymakamlık, yaşlı vatandaşlara baston hediye etti

Ayancık ilçesinde Kaymakamlık, yaşlı vatandaşlara baston hediye etti
Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşlı vatandaşlara Kaymakamlık tarafından baston hediye edildi.

Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşlı vatandaşlara Kaymakamlık tarafından baston hediye edildi.

Ayancık Kaymakamlığınca geliştirilen "Değerlimizsiniz Projesi" kapsamında evlerinde ziyaret edilen yaşlı vatandaşlara çiçek takdim edilerek baston hediye edildi.

Ekipler, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve sorunlarını da dinledi.

Ayancık ilçesinde Kaymakamlık, yaşlı vatandaşlara baston hediye etti
Ayancık ilçesinde Kaymakamlık, yaşlı vatandaşlara baston hediye etti
Ayancık ilçesinde Kaymakamlık, yaşlı vatandaşlara baston hediye etti
Ayancık ilçesinde Kaymakamlık, yaşlı vatandaşlara baston hediye etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Ebru Gündeş Müslüm Gürses Sertab Erener Mahsun Kırmızıgül
Spor Diego Diego Costa Metin Oktay Abdullah Avcı Mostafa Mohamed
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ayancık ilçesinde Kaymakamlık, yaşlı vatandaşlara baston hediye etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 13:31:29. #1.14#

title