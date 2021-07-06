Ayancık ilçesinde Kaymakamlık, yaşlı vatandaşlara baston hediye etti

Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşlı vatandaşlara Kaymakamlık tarafından baston hediye edildi.

Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşlı vatandaşlara Kaymakamlık tarafından baston hediye edildi.

Ayancık Kaymakamlığınca geliştirilen "Değerlimizsiniz Projesi" kapsamında evlerinde ziyaret edilen yaşlı vatandaşlara çiçek takdim edilerek baston hediye edildi.

Ekipler, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve sorunlarını da dinledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu