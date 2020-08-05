Ayamama ıslah çalışmaları üç koldan sürüyor
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Ayamama ıslah çalışmaları üç koldan sürüyor

Tamamlanmasıyla İstanbulluya rahat nefes aldıracak projede incelemede bulunmak ve süreci hızlı ilerletmek için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ıslah çalışması yapılan noktayı ziyaret edecek.

Ayamama ıslah çalışmaları üç koldan sürüyor
05.08.2020 15:14 | Son Güncelleme: 05.08.2020 15:39

İBB, Ayamama Deresi'nde sel ve taşkınları ortadan kaldıracak ıslah çalışmasını, üç farklı noktada sürdürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bağlı kuruluşlarından İSKİ, altı ilçeden geçerek Marmara Denizine dökülen Ayamama Deresi'ndeki ıslah çalışmalarını devam ettiriyor. Kentin en uzun akarsularından Ayamama Deresi'nin geçmiş yıllarda taşması sebebiyle; İkitelli, Güneşli, Yenibosna, Ataköy semtlerinde birçok kez sel felaketleri yaşandı. İBB, yaşanan bu afetlerin bir daha gerçekleşmemesi için Marmara Denizi – Dünya Ticaret Merkezi arası, Dünya Ticaret Merkezi – TEM Otoyolu arası ve TEM Otoyolu üstü bölgeleri olmak üzere üç ayrı noktada ıslah çalışması yürütüyor. Kentin uzun yıllardır süregelen önemli bir sorununu giderecek proje alanında incelemelerde bulunmak için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın saat 18.00'de ıslah çalışması yapılan noktayı ziyaret edecek.

AYAMAMA, YAŞAM VADİSİ'NE DÖNÜŞECEK

İBB; Başakşehir, Sultangazi, Küçükçekmece, Bağcılar, Bahçelievler ve Bakırköy ilçelerinden geçen Ayamama Deresi'nin içerdiği sel riskini ortadan kaldırmak amacıyla ıslah projesi yürütüyor. Ana kolu 21 kilometre uzunluğa sahip Ayamama Deresi'nde geçmiş yıllarda 15.800 metrelik kısmın ıslahı tamamlandı. Geriye kalan 5.200 metrelik kısımda ise ıslah çalışması, atıksu kollektörü imalatları, kamulaştırma işlemleri ve imar uygulamaları devam ediyor.

Islah çalışmaları devam eden Ayamama Deresi ve çevresi süren çalışmanın tamamlanmasının ardından yepyeni bir çehreye kavuşacak. Yeniden düzenlenecek Ayamama, yaşam vadisine dönüştürülecek. Bölge halkı için cazibe merkezi olacak Ayamama Yaşam Vadisi'nde, yürüyüş-bisiklet yolları, yeşil alan, çocuk oyun alanları ve aktivite sahaları bulunacak. Ayamama Deresi ıslahının tamamlanmasının ardından Vadi'nin de 2021 yaz başında hizmete açılması planlanıyor.

Kaynak: Bültenler

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