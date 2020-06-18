Ayamama deresi taştı, göle dönen yol böyle görüntülendi
Ayamama deresi taştı, göle dönen yol böyle görüntülendi Küçükçekmece'de şiddetli yağış nedeniyle Ayamama deresi taştı.
18.06.2020 15:55 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:42
Ayamama deresi taştı, göle dönen yol böyle görüntülendi
İSTANBUL - Küçükçekmece'de şiddetli yağış nedeniyle Ayamama deresi taştı. Göle dönen yol drone ile havadan görüntülendi.
Halkalı Dereboyu Caddesi'nde fabrikaların olduğu bölgede şiddetli yağış nedeniyle Ayamama deresi taştı. Dere taşınca cadde adeta göle döndü. Araçlar suda mahsur kalırken, sürücüler zor anlar yaşadı. Göle dönen yol drone ile havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA