Ayakta yolcu alan minibüs sürücüsünden ilginç savunma
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Ayakta yolcu alan minibüs sürücüsünden ilginç savunma

Ayakta yolcu alan minibüs sürücüsünden ilginç savunma Ceza yiyen minibüs sürücüsü: "Küfür ede ede geliyor.

05.06.2020 10:05 | Son Güncelleme: 05.06.2020 10:11

Ayakta yolcu alan minibüs sürücüsünden ilginç savunma

Ceza yiyen minibüs sürücüsü: "Küfür ede ede geliyor. Terazidere emniyet amirliğinden buraya gelene kadar peşimden koştu. Ben yediğim cezayı kabullendim"

İSTANBUL - İstanbul Bayrampaşa'da, toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan denetlemede ceza yiyen minibüs sürücüsü ilginç bir savunma yaptı. Yolcuları almadığı takdirde küfür yediğini söyleyen minibüs sürücüsü, "Ben yediğim cezayı kabullendim" diyerek kendini savundu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı yürütülen mücadele kapsamında, toplu taşıma araçlarına getirilen yeni düzenlemeye uymayan sürücülere yönelik İstanbul Bayrampaşa'da denetim gerçekleştirildi. Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince iş çıkış saatinde Otogar kavşağına uygulama noktası kuruldu. Uygulamaya devriye ekipleri, Mobil Park Timleri ve trafik ekipleri katıldı. Gerçekleştirilen uygulamada toplu taşıma araçları ve sivil araçlar durdurularak korona virüse karşı alınması gereken önlemler denetlendi.

Topkapı-Arnavutköy hattında sefer yapan bir minibüs şoförüne fazla yolcu taşımaktan ceza kesilirken, şoföre ve ayakta olan yolculara sosyal mesafe kurallarına uymadıkları nedeniyle biner lira idari para cezası uygulandı. Minibüsten inen yolcular toplu şekilde durmaması konusunda polis ekiplerince uyarıldı. Toplu taşıma araçlarının yanı sıra sivil araçlar da durduruldu. Maskesiz şekilde yan yana oturan yolcular ile asayiş ve trafik yönünden kuralları çiğneyen kişiler de cezadan kaçamadı. Kurallara uyan sürücü ve yolculara teşekkür eden polis ekipleri alınması gereken tedbirlerle ilgili bilgilendirmede bulundu.

"Ayakta olmadan gidilmez"

Ayakta yolculuk yaptığı için idari para cezası uygulanan Şerafettin Özbek, "Topkapı-Arnavutköy arabasının ayakta yolcu olmadan gittiğini biliyor musunuz? Ayakta olmadan gidilmez. Arnavutköy-Topkapı hattı hiçbir zaman boş gelmez. Hiçbir zaman gelmemiştir. Senelerdir burada gidip geliyorum. Hiçbir zaman boş olmayacak, olmaz da" dedi.

"Küfür ede ede geliyor"

Fazla yolcu taşıdığı için cezai işlem uygulanan minibüs sürücüsü Emre Karagöz'e polis ekipler tarafından uyarılar yapıldı. Sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda yapılan uyarılara karşı Karagöz'ün savunması ilginç diyaloglara sahne oldu. Yolcuları almadığı takdirde küfür yediğini iddia eden Karagöz, "Küfür ede ede geliyor. Terazidere emniyet amirliğinden buraya gelene kadar peşimden koştu. Ben yediğim cezayı kabullendim" diye konuştu.

(CS- MB-ÖFA

Ayakta yolcu alan minibüs sürücüsünden ilginç savunma

Kaynak: İHA

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