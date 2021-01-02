Ayakta tutmak için satın aldığı asırlık konakla turizme hizmet veriyor
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Ayakta tutmak için satın aldığı asırlık konakla turizme hizmet veriyor

02.01.2021 11:01 | Son Güncelleme: 02.01.2021 11:04
Ayakta tutmak için satın aldığı asırlık konakla turizme hizmet veriyor

Antalya'nın tarihi Kaleiçi bölgesinde geçmişi 200 yıl öncesine uzanan konağı satın alarak orijinal dokusuna zarar vermeden butik otele çeviren mahalle muhtarı Ali Kahraman, muhtarlık hizmetini sürdürdüğü yapıyı, gelecek kuşaklara miras bırakabilmek için özenle koruyor.

Antalya'nın tarihi Kaleiçi bölgesinde geçmişi 200 yıl öncesine uzanan konağı satın alarak orijinal dokusuna zarar vermeden butik otele çeviren mahalle muhtarı Ali Kahraman, muhtarlık hizmetini sürdürdüğü yapıyı, gelecek kuşaklara miras bırakabilmek için özenle koruyor.

Çocukluğu Perge Antik Kenti'nin bulunduğu mahallede geçen 67 yaşındaki Kahraman, Kaleiçi'nde 30 yıl önce esnaflık yapmaya başladı.

Kaleiçi'nin tarihi konaklarını sıklıkla ziyaret eden ve araştıran Kahraman, 1998'de Rum mimarisiyle yapılmış, "Binbirler Konağı" olarak bilinen, içinde tarihi su kuyusu bulunan 10 odalı yapıyı satın aldı.

Kahraman, yapıldığı günden bu yana ev olarak kullanılan, taş duvarları, orijinal kapı ve zemin döşemeleriyle ilgi çeken yaklaşık 200 yıllık tarihi yapıyı, butik otele dönüştürerek turistlerin ziyaretine açtı.

Mahalle sakinlerinin ve ailesinin isteği üzerine konağın bulunduğu Kılıçarslan Mahallesi'nde seçimlere katılan Kahraman 2008'de muhtar oldu.

Kahraman, konağın içindeki tarihi kuyunun yanına muhtarlık bürosu oluşturdu.

Çocuklarına tek vasiyeti konağı korumaları

Kahraman, AA muhabirine, tarihi konağı, orijinal dokusunun zarar görmemesi için elinden geleni yaptığını söyledi.

Tarihi yapılara büyük hayranlık duyduğunu anlatan Kahraman, konağın ve içinde bulunan su kuyusunun yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini dile getirdi.

Kahraman, konağı satın almasındaki asıl nedenin tarihi korumak olduğunu vurgulayarak, "Tarihi koruma içgüdüm doğduğum yerden kaynaklanıyor. Tarihi korumak bizim toprağımızda var. Bu konağı gördüğümde sahip çıkmak ve yok olmasını engellemek istedim. Konağı satın aldığım günden beri gözüm gibi koruyorum. Evlatlarıma bırakacağım tek vasiyet konağın korunması olacak." diye konuştu.

Konağı korumak için verdiği mücadeleyi evlatlarının da sürdürmesini isteyen Kahraman, tarihe sahip çıkma bilinciyle yetiştirdiği çocuklarının bunu yapacağına inandığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci

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