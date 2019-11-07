Ayakta duramayan sokak kedisinin omurgasında saçma çıktı

07.11.2019 11:59 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:59

ANTALYA'da ayakta durmakta sıkıntı çektiği görülen sokak kedisinin röntgenlerinde, omurgasının altında saçma tespit edildi.

Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde çevre sakinleri, sokak kedisinin ayakta durmakta güçlük çektiğini, yürümeye çalışırken de düştüğünü gördü. İnsanlardan kaçıp, araçların altına saklanan kedi için Candostları Koruma Derneği'nden yardım istendi. Dernek üyeleri, kediyi tedavi için veteriner kliniğine götürdü. Klinikte yapılan muayene ve çekilen röntgeninde kedinin omurgasının altına saplanan saçma tespit edildi.

'SAÇMA TEHLİKELİ BİR YERDE'Candostları Koruma Derneği Başkanı Arife Yanık, kedinin omurgasının altındaki saçma nedeniyle yürüyemediğini söyledi. Veterinerden aldıkları bilgiye göre kedinin tuvaletini bile yapamadığını belirten Yanık, "Hekim iğne tedavisine başladı, 3-4 gün iğne yapılacak. Sonra ameliyat gerekecek. Saçma çok riskli bir yerde. Ameliyat mümkün olur mu o zamana kadar yaşar mı bilmiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA