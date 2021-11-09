AYAKLI SU DEPOSU İÇİN YIKIM KARARI ÇIKTI

UŞAK (Habermetre) - Yıllarca Uşak'a hizmet veren Kemalöz Mahallesi İbrahim Tahtakılıç Caddesi üzerinde bulunan ancak uzun süredir kullanılmayan ayaklı su deposu için Uşak Belediyesi'nden önemli karar geldi.

İnşaat dinamiğini kaybeden, kötü görüntüsüyle ve tehlikeli yapısıyla dikkat çeken su deposunun etrafı güvenlik tedbiri olarak daha önce kapatılmıştı. Sıvaları dökülmeye başlayan ve tehlike oluşturan 30 metre uzunluğundaki su deposu alınan kararla uzman ekiplerce kontrollü bir şekilde yıkılacak. Son zamanlarda vatandaşlardan yoğun şikayet gelen ve tehlike arz eden ayaklı su deposunun yıkımı 13 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

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