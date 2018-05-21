Ayaklı Borsa"Da Hareketlilik

DÖVİZDEKİ hareketlilik Tahtakale'de bulunan "ayaklı borsa"ya da yansıyor. Kapalıçarşı'ya açılan Altıncılar Sokak'taki dövizcilerde kurların yükselmesiyle birlikte hareketlilik yaşanıyor.

Dövizci Adnan Kapukaya, "Kapalıçarşı'ya baktığımızda 'dolar aldı başını gidiyor' diyebiliriz. Buna en büyük seyirci şu anda Merkez Bankası. Sabah saatlerinde doların 4.60 liraya yaklaştığını gördük. Merkez Bankası buna bir şekilde müdahale etmek zorunda, 24 Haziran'ı beklememeli" dedi.

Kapukaya, "Yatırımcı doları aşağıdan aldı. Satmak için de bekliyorlar. Yabancılar da aynı şekilde yapıyor. Bu oyunun bozulması lazım. İnsanlar doları satamadan doların aşağıya gelmesi gerekiyor ki, yüksek kurdan oynayanların oyunu bozulsun. Buna hükümetin müsaade etmesini istemiyoruz. Ciddi reformlar yapılırken doların bu seviyelere çıkması soru işareti yaratıyor" diye konuştu.

Reşat Yılmaz iise, "Doların yükselmesi sadece yabancı yatırımcının piyasadan çıkmasından kaynaklanmıyor. Yerli yatırımcı da dolara yönelmeye başladı" şeklinde konuştu. - İstanbul