Ayaklarını telle bağlayıp ölüme terk ettiler
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Ayaklarını telle bağlayıp ölüme terk ettiler

26.10.2020 16:00 | Son Güncelleme: 26.10.2020 16:04
Ayaklarını telle bağlayıp ölüme terk ettiler

Malatya'nın Arguvan ilçesinde avlanmaya çıkan avcılar, ayakları telle bağlanarak, ölüme terk edilen bir eşek bulduArguvan İlçesi Çataklı Mahallesinde avlanmaya çıkan avcılar, avlandıkları sırada bir eşeğin acı içerisinde inlemelerini duydular.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde avlanmaya çıkan avcılar, ayakları telle bağlanarak, ölüme terk edilen bir eşek buldu

Arguvan İlçesi Çataklı Mahallesinde avlanmaya çıkan avcılar, avlandıkları sırada bir eşeğin acı içerisinde inlemelerini duydular. Eşeğin yanına gelen avcılar, eşeğin ayaklarının telle bağlandığını gördüler. Olay üzerine avcılar ölüme terk edilen eşeğin ayaklarındaki teli çıkartarak durumu jandarma ekiplerine bildirdiler. Olay yerine gelen ekipler eşeği tedavi edilmesi için hayvan barınağına götürdüler.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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