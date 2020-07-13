Ayaklarından tavana astıkları kişiye şiddet uygulayan 4 zanlı tutuklandı KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesindeki M.U.Y.'yi iple ayaklarından tavana ters şekilde asarak, şiddet uyguladığı iddia edilen 4 kişi, gözaltına alınıp mahkemece tutuklandı.

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesindeki M.U.Y.'yi iple ayaklarından tavana ters şekilde asarak, şiddet uyguladığı iddia edilen 4 kişi, gözaltına alınıp mahkemece tutuklandı.

Olay, yaklaşık 10 gün önce Yahşihan ilçesinde apartmanın bodrum katında meydana geldi. 4 kişi, aralarında bilinmeyen bir nedenle husumet bulunan M.U.Y.'yi binanın bodrum katına götürüp, ayaklarından iple tavana astı. 4 arkadaş, M.U.Y.'ye hem sözlü hem de fiziksel şiddet uygularkan, bu sırada sosyal medyada canlı yayın yaptı. Uzun süre baş aşağı ters şekilde asılı kalan M.U.Y., daha sonra serbest bırakıldı.

M.U.Y., serbest bırakılması ardından Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayette bulundu. M.U.Y., polisteki ifadesinde el ve ayaklarının bağlanıp, iple ters şekilde tavana asılarak işkence gördüğünü anlattı. Polis ekipleri, kimliklerini belirlediği 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA