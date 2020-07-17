Ayaklarına ip dolanan ebabil kuş yavrularını vatandaşlar kurtardı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ayaklarına ip dolanan ebabil kuş yavrularını vatandaşlar kurtardı

Ayaklarına ip dolanan ebabil kuş yavrularını vatandaşlar kurtardı Balıkesir Yeni Mahallesi TOKİ evlerinde vatandaşlar yuvadan düşmüş 2 ebabil kuş yavrusunun ayaklarına ip dolaştığını fark ederek, hayvanları kurtarmak için seferber oldular.

17.07.2020 09:41 | Son Güncelleme: 17.07.2020 09:55

Ayaklarına ip dolanan ebabil kuş yavrularını vatandaşlar kurtardı

BALIKESİR - Balıkesir Yeni Mahallesi TOKİ evlerinde vatandaşlar yuvadan düşmüş 2 ebabil kuş yavrusunun ayaklarına ip dolaştığını fark ederek, hayvanları kurtarmak için seferber oldular.

TOKİ Mahallesinde oturan Kadir Bozcan ve arkadaşı sokakta yürürken yuvadan düşmüş ve çırpınan kuş yavrularını kurtarmak için uğraşmalarına rağmen kördüğüm olan ipten kurtaramadılar. Kadir Bozcan ve arkadaşlarına sokaktan geçen vatandaşlarda yardım etmek için uğraştılar. Bir kişiden bulunan çakı ile ebabil kuş yavrularının ayaklarına dolanan ip kesilerek kurtarıldı. Vatandaşlar kuşu incelerken bu kuş yavrularının ebabil kuşu olduğunu fark ettiler. Dolaşan ip yüzünden 2 yavru ebabil kuşunun da ayaklarında yara olduğunu fark eden Kadir Bozcan ve arkadaşı kutuya koydukları Ebabil kuş yavrularını veteriner hekime tedavi ettirmek üzere teslim ettiler.

Ayaklarına ip dolanan ebabil kuş yavrularını vatandaşlar kurtardı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar Magazin
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı Güncel
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
Emre Belözoğlu Nabil Dirar'la antrenmanda kavga edip küfürler savurdu Spor
Emre Belözoğlu Nabil Dirar'la antrenmanda kavga edip küfürler savurdu
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Turan Kurban Bayramı sonrası ikinci dalganın eylül-ekim ayında beklendiğini söyledi Güncel
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Turan Kurban Bayramı sonrası ikinci dalganın eylül-ekim ayında...
Erdoğan'dan kıdem tazminatı ve part-time çalışma için talimat: Bu konuları taraflarla uzlaşıp daha sonra getirin Güncel
Erdoğan'dan kıdem tazminatı ve part-time çalışma için talimat: Bu konuları taraflarla uzlaşıp daha sonra getirin
Ankara'da Somali uyruklu bir kişi caddenin karşısına geçmek isterken parmaklıklara sıkıştı, arkadaşı onu orada bıraktı 3. Sayfa
Ankara'da Somali uyruklu bir kişi caddenin karşısına geçmek isterken parmaklıklara sıkıştı, arkadaşı onu orada...
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
'15 Temmuz gecesi tehdit edildim' diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
"15 Temmuz gecesi tehdit edildim" diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Son Dakika: Emekliler Kurban Bayramı ikramiyelerini bugün almaya başladı
Son Dakika: Emekliler Kurban Bayramı ikramiyelerini bugün almaya başladı
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil
Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu
Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
Dün akşam İzmir'de meydana gelen depremde korkan bir kişi 7. kattan atladı
Dün akşam İzmir'de meydana gelen depremde korkan bir kişi 7. kattan atladı
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
Gece denize giren bir kişi esrarengiz şekilde kaybolunca arama kurtarma ekiplerini seferber oldu
Gece denize giren bir kişi esrarengiz şekilde kaybolunca arama kurtarma ekiplerini seferber oldu
HDP'li Mensur Işık'ın döverek hastanelik ettiği eşi, yaşadığı kabusu karakolda anlattı
HDP'li Mensur Işık'ın döverek hastanelik ettiği eşi, yaşadığı kabusu karakolda anlattı
Lavaşa sarılı 500 gram esrar ele geçirildi! 3 kişi gözaltına alındı
Lavaşa sarılı 500 gram esrar ele geçirildi! 3 kişi gözaltına alındı
Arkadaşının yanında 5 dakikalığına maskesini çıkaran adam, koronavirüse yakalandı
Arkadaşının yanında 5 dakikalığına maskesini çıkaran adam, koronavirüse yakalandı
Azerbaycan Ordusu paylaştı! Ermenistan'a ait askeri araç böyle vuruldu
Azerbaycan Ordusu paylaştı! Ermenistan'a ait askeri araç böyle vuruldu
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
13 yaşındaki çocuk pitbull'un saldırısına uğradı, ölümden zor kurtuldu
13 yaşındaki çocuk pitbull'un saldırısına uğradı, ölümden zor kurtuldu
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı
Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı
Sofiane Feghouli, alacakları için Galatasaray'a ihtarname gönderdi
Sofiane Feghouli, alacakları için Galatasaray'a ihtarname gönderdi
Koronavirüs nedeniyle insanlar çekilince Dicle Vadisi'nde mahmuzlu kız kuşu görüldü
Koronavirüs nedeniyle insanlar çekilince Dicle Vadisi'nde mahmuzlu kız kuşu görüldü
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Ömer Çelik Özgür Özel Murat Kurum Hüseyin Filiz
Magazin Sıla Emrah İbrahim Tatlıses Erkan Kolçak Köstendil
Spor Okan Buruk Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Bülent Korkmaz
Daha Fazla Tbmm Adana Beşiktaş İngiltere
Şu an buradasınız: Ayaklarına ip dolanan ebabil kuş yavrularını vatandaşlar kurtardı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.7.2020 10:29:55. #1.15#
title