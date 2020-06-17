Ayaklarına dolanan ip nedeniyle çatıda mahsur kalan kargaları itfaiye kurtardı
Düzce'de, bir binanın çatısında ayaklarına dolanan ip nedeniyle mahsur kalan 2 karga yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
17.06.2020 13:31 | Son Güncelleme: 17.06.2020 13:34
Düzce'de, bir binanın çatısında ayaklarına dolanan ip nedeniyle mahsur kalan 2 karga yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Karacamusa Mahallesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın çatısında ayakları ipe dolandığı için bulunduğu yere sıkışan karga yavrularını gören mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ekipleri merdivenle çatıya ulaşıp, 30 dakika süren çalışmayla 2 kargayı sıkıştıkları yerden çıkardı.
Kargalar, tedavilerinin yapılmasının ardından doğaya salınması için Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA