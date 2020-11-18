Ayakları yanmış halde bulduğu kaplumbağayı veterinere götürdü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ayakları yanmış halde bulduğu kaplumbağayı veterinere götürdü

18.11.2020 14:47 | Son Güncelleme: 18.11.2020 14:50
Ayakları yanmış halde bulduğu kaplumbağayı veterinere götürdü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde görev yapan edebiyat öğretmeni Rıza Kargın, okul bahçesinde ayakları yanmış halde bulduğu kaplumbağayı veterinere götürerek tedavi ettirdi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde görev yapan edebiyat öğretmeni Rıza Kargın, okul bahçesinde ayakları yanmış halde bulduğu kaplumbağayı veterinere götürerek tedavi ettirdi.

Boğaziçi Mahallesi'ndeki Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi edebiyat öğretmeni Rıza Kargın, okul bahçesinde dolaşırken ayakları yanmış halde bir kaplumbağa buldu.

Kaplumbağayı alarak önce evine giden Kargın, besleyerek bakımını yaptı.

Kargın, daha sonra yaralı kaplumbağayı veteriner Yusuf Yıldızgil'e tedavi için götürdü.

Hayvanı tedavi eden veteriner Yusuf Yıldızgil, ayaklarının ve sırtının yanarak zarar görmüş olduğunu belirttiği kaplumbağanın yaralarını temizleyerek tedaviye başladıklarını ifade etti.

Kaplumbağanın iyileşme sürecinin ardından doğal ortamına salınacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

İlgili Haberler

Ayakları yanmış halde bulunan kaplumbağa tedavi edildi
Ayakları yanmış halde bulunan kaplumbağa tedavi edildi
Yaralı halde bulduğu doğan kuşunun bir an olsun yanından ayrılmadı
Yaralı halde bulduğu doğan kuşunun bir an olsun yanından ayrılmadı
Yaralı halde bulduğu kartal ondan ayrılamıyor
Yaralı halde bulduğu kartal ondan ayrılamıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Lütfi Elvan İlham Aliyev Cevdet Yılmaz Fahrettin Koca
Magazin Berk Oktay Şafak Sezer İrem Derici Yıldız Çağrı Atiksoy
Spor Mert Günok Şenol Güneş Lance Stroll Abdullah Avcı Sebastian Vettel
Tüm Haberler Kaza Kasım Medya Kabine
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ayakları yanmış halde bulduğu kaplumbağayı veterinere götürdü - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 15:01:06. #1.14#
title