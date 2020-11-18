Ayakları yanmış halde bulduğu kaplumbağayı veterinere götürdü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde görev yapan edebiyat öğretmeni Rıza Kargın, okul bahçesinde ayakları yanmış halde bulduğu kaplumbağayı veterinere götürerek tedavi ettirdi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde görev yapan edebiyat öğretmeni Rıza Kargın, okul bahçesinde ayakları yanmış halde bulduğu kaplumbağayı veterinere götürerek tedavi ettirdi.

Boğaziçi Mahallesi'ndeki Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi edebiyat öğretmeni Rıza Kargın, okul bahçesinde dolaşırken ayakları yanmış halde bir kaplumbağa buldu.

Kaplumbağayı alarak önce evine giden Kargın, besleyerek bakımını yaptı.

Kargın, daha sonra yaralı kaplumbağayı veteriner Yusuf Yıldızgil'e tedavi için götürdü.

Hayvanı tedavi eden veteriner Yusuf Yıldızgil, ayaklarının ve sırtının yanarak zarar görmüş olduğunu belirttiği kaplumbağanın yaralarını temizleyerek tedaviye başladıklarını ifade etti.

Kaplumbağanın iyileşme sürecinin ardından doğal ortamına salınacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek