Ayakları tele dolanan kırlangıç itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ayakları tele dolanan kırlangıç itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ayakları tele dolanan kırlangıç itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Yeni Mahalle'de bir binanın duvarında asılı kuşu görenler, bir kırlangıcın tele dolandığını fark etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri, kuşu bulunduğu yerden kurtararak doğaya saldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi