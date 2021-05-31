Ayakları tele dolanan kırlangıç itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Ayakları tele dolanan kırlangıç itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ayakları tele dolanan kırlangıç itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ayakları tele dolanan kırlangıç itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Yeni Mahalle'de bir binanın duvarında asılı kuşu görenler, bir kırlangıcın tele dolandığını fark etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri, kuşu bulunduğu yerden kurtararak doğaya saldı.

Ayakları tele dolanan kırlangıç itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Ayakları tele dolanan kırlangıç itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Ayakları tele dolanan kırlangıç itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Ayakları tele dolanan kırlangıç itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi

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Ayakları tele dolanan kırlangıç itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Haberler
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