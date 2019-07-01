Ayakları kırılan yavru kediye şefkat eli

Van'ın Çatak ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı bulunan yavru kedi, tedavi altına alındı.

İlçeye 25 kilometre mesafedeki Kıyıcak Mahallesi'nde ayakları kırılan yavru kediyi gören vatandaşlar durumu belediyeye bildirdi.

İhbar üzerine mahalleye giden Çatak Belediye Meclis Üyesi Cemil Karataş, yaralı bulunan kediyi bir süre besledikten sonra Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Bakım Evi görevlilerine teslim etti.

Kedinin sağlığına kavuşması için gerekli tedavilere başlandığını belirten Karataş, "Biz vatandaşlık görevimizi yaptık. Kedinin durumu şuanda iyi. Tamamen iyileştikten sonra tekrar doğal yaşam alanına bırakacağız." dedi.

Kaynak: AA