Ayakları ipe dolanan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir apartmanın camında ipe ayakları dolanarak mahsur kalan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir apartmanın camında ipe ayakları dolanarak mahsur kalan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde iş yeri olarak kullanılan bir apartmanın camında mahsur kalan güvercinin olduğunu fark eden devriye gezen zabıta ekipleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan güvercini bulunduğu yerden kurtardı.

İtfaiye ekiplerince kurtarılan ve ayağından ipin sökülmesinin ardından yeniden doğal ortamına bırakılan güvercin, çatıdaki yuvasına uçtuğu görüldü.

Kaynak: AA