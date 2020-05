Ayakları felçli olan kedi yürüteç ile hayata döndü

Ayakları felçli olan kedi yürüteç ile hayata döndü Ayakları felç kalan kediye Sincan Belediyesi sahip çıktı Sincan Belediyesi ekipleri yaralanan sevimli kediyi hayata bağladı.

Ayakları felçli olan kedi yürüteç ile hayata döndü

Ayakları felç kalan kediye Sincan Belediyesi sahip çıktı

ANKARA - Sincan Belediyesi ekipleri yaralanan sevimli kediyi hayata bağladı. Arka ayakları felç kalan can dostumuza yürüteç yapan ekiplerin örnek davranışı büyük takdir topladı.

Korona virüs süreci ve mübarek Ramazan ayında yaptığı yardımlarla dikkat çeken Sincan Belediyesi, can dostlarımıza kol kanat germeye devam ediyor. Sokaktaki canlarımızın aç kalmaması için her gün en az 20 bölgeye mama, su ve yem takviyesi yapan ekipler, yaralı hayvanların tedavilerini de yapıyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine harekete geçti. Gittikleri yerde yaralı bir kediyle karşılaşan ekipler, ilk tedavisini yaptı. Ekipler, ardından yaralı hayvanı bir uzmana götürerek röntgenini çektirdi. Omuriliğinden aldığı darbe ile arka ayaklarının felç kalacağını öğrenen ekipler, sevimli kediyi kaderine terk etmedi.

Belediye ekipleri eldeki malzemelerle yaralı hayvana yürüteç yaptı. Sevimli kedi yürüteç yardımıyla artık rahatlıkla hareket edebiliyor. Ekiplerin bu davranışı Sincanlıların takdirini topladı.

Sokaktaki can dostlarımıza her koşulda destek çıkacakların altını çizen ekipler, herkesi duyarlı olmaya çağırdı. Korona virüs sürecinde sokak hayvanlarının açlıkla karşı karşıya kalmaması için hem vatandaşların hem de ilgili kurumların her türlü fedakarlıktan kaçınmaması gerektiğini ifade ettiler.

Kaynak: İHA