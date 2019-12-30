Ayakları çıplak kıza kendi çoraplarını giydirdi
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Ayakları çıplak kıza kendi çoraplarını giydirdi

Adana'da evde çıkan bir yangında ambulansta müdahale ettiği küçük kıza kendi çoraplarını giydiren sağlık görevlisinin davranışı yürekleri ısıttı.

30.12.2019 09:30 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:30
Ayakları çıplak kıza kendi çoraplarını giydirdi

'da evde çıkan bir yangında ambulansta müdahale ettiği küçük kıza kendi çoraplarını giydiren sağlık görevlisinin davranışı yürekleri ısıttı.

ilçesinde bir apartmanda 2 gün önce çıkan yangında binada oturanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılanlar arasında 5-6 yaşlarında küçük bir kız çocuğu da vardı. Sağlık görevlisi ayağında çorapları olmayan kız çocuğunu ambulansa alıp önce müdahale etti, ardından kendi çoraplarını çıkararak küçük kıza giydirdi. Sağlık görevlisinin bu davranışı görenlerin içini ısıttı.

(Elif Ayşenur Bay/İHA)

Kaynak: İHA
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