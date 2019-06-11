Ayakları çatıya sıkışan kırlangıç itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde ayakları hastanenin çatısına sıkışan kırlangıcı itfaiye ekipleri kurtardı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde ayakları hastanenin çatısına sıkışan kırlangıcı itfaiye ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, bir kırlangıcın ayaklarının Kahta Devlet Hastanesinin çatısına sıkıştığını gören hastane personeli, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Kahta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, merdiven yardımıyla çatıya ulaşarak yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından kırlangıcı kurtardı. Kırlangıç doğaya bırakıldı.
Vatandaşlar, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Hastane çalışanı Mehmet Güllü Tuncel, kırlangıcın kurtarılıp doğaya bırakılmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.
Kaynak: AA
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