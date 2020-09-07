Ayaklar dışarıda yolculuk
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Ayaklar dışarıda yolculuk

GAZİANTEP(İHA) – Osmaniye – Gaziantep otoyolunda seyir halinde bulunan bir otomobilin ön camından ayağını sarkıtarak yolculuk yapan sürücünün görüntüleri amatör kameraya yansıdı.

Ayaklar dışarıda yolculuk
07.09.2020 10:36 | Son Güncelleme: 07.09.2020 10:41

GAZİANTEP(İHA) – OsmaniyeGaziantep otoyolunda seyir halinde bulunan bir otomobilin ön camından ayağını sarkıtarak yolculuk yapan sürücünün görüntüleri amatör kameraya yansıdı.

Osmaniye'den Gaziantep istikametinde otoyolde seyir eden bir aracın sürücüsünün tehlikeli yolcuğu görenleri şaşkına çevirdi. Ayağını otomobilin ön camından dışarıya ayağını çıkaran sürücü uzun süre aracı kullanmaya devam etti. Rahat tavırları ile adeta canını hiçe sayan sürücünün görüntüleri yoldan geçen başka bir araçta bulunan yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Sürücünün tehlikeli yolculuğu diğer sürücülerin de tepkisine neden oldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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