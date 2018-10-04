Ayakkabıya Saklanan Sahte Parayla Yakalanan Şüpheli Tutuklandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde ayakkabı içerisine saklanan sahte paralarla yakalanan şüpheli tutuklandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde ayakkabı içerisine saklanan sahte paralarla yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte paraya ilişkin yürüttükleri çalışmalar kapsamında, İstanbul'dan Samsun'a gelen bir yolcu otobüsünü takibe aldı.
Takip sırasında şüpheli Cemalettin T'nin (44) Çarşamba ilçesinde duran otobüsten paket aldığını gören ekipler, zanlıyı yakaladı.
Bu kişinin elindeki pakette bulunan ayakkabıda yapılan incelemede, gizlenmiş 50 adet sahte 100 liralık banknot ele geçirildi.
Gözaltına alınan Cemalettin T, polisteki işlemlerinin ardından Çarşamba Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılık sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlı tutuklandı.
Zanlının otobüsten aldığı paketin İstanbul'dan emanet olarak verildiği öğrenildi.