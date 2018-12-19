Kayseri'de oyun oyarken ayağı kayaların arasına sıkışan 12 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Çocuk itfaiye erinin kucağında ambulansa götürülürken ayakkabısını bir an olsun elinden bırakmadı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi'nde arazide oyun oynayan 12 yaşındaki bir çocuğun ayağı kayalıklara sıkıştı. Yapılan ihbarın ardından olay yerine 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araziye çıkan itfaiye ekipleri ayağı kayalıklara sıkışan 12 yaşındaki Y.Y.'yi kısa sürede kurtardı. Ayağından yaralanan Y.Y.'yi itfaiye eri kucağında ambulansa kadar taşıdı. Küçük çocuk yaralanmasına rağmen ayakkabısını olay yerinde bırakmadı. Elindeki ayakkabısı ile birlikte ambulansa bindirilen küçük çocuğa ilk müdahaleyi 112 ekipleri yaptı.

12 yaşındaki Y.Y., yapılan müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA