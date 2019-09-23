Ayakkabısından uyuşturucu çıkan şahıs tutuklandı
Siirt'te ayakkabısında uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı.
Siirt'te ayakkabısında uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünün narkotik suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlattığı belirtildi. Açıklamada, "Yol kontrol uygulamasında bir şüphelinin üzerinde arama yapan polis ekipleri, ayakkabısında satışa hazır 68 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı" denildi. - SİİRT