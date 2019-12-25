Ayakkabısına kuş saklayarak gümrükten geçirmek istedi
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Ayakkabısına kuş saklayarak gümrükten geçirmek istedi

? Ürdün'den Batı Şeriya'ya giden ve adı açıklanmayan bir Filistinlinin ayakkabılarında sınırdan kaçak geçirmek istediği kuşlar bulundu.

25.12.2019 18:02 | Son Güncelleme: 25.12.2019 18:02
Ayakkabısına kuş saklayarak gümrükten geçirmek istedi
? 'den Batı Şeriya'ya giden ve adı açıklanmayan bir Filistinlinin ayakkabılarında sınırdan kaçak geçirmek istediği kuşlar bulundu. 

Gümrük görevlilerinin hareketlerinden şüphelendiği Filistinlinin ayakkabılarının tabanına gizlenmiş canlı 8 adet Saka kuşu bulundu. Gümrük yetkililerinin kuşlara el koyduğu belirtildi. 


- İsrail
Kaynak: DHA
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