Ayakkabısına kuş saklayarak gümrükten geçirmek istedi
Ayakkabısına kuş saklayarak gümrükten geçirmek istediİsrail, (DHA) ? Ürdün'den Batı Şeriya'ya giden ve adı açıklanmayan bir Filistinlinin ayakkabılarında sınırdan kaçak geçirmek istediği kuşlar bulundu.
Ayakkabısına kuş saklayarak gümrükten geçirmek istedi
İsrail, (DHA) ? Ürdün'den Batı Şeriya'ya giden ve adı açıklanmayan bir Filistinlinin ayakkabılarında sınırdan kaçak geçirmek istediği kuşlar bulundu.
Gümrük görevlilerinin hareketlerinden şüphelendiği Filistinlinin ayakkabılarının tabanına gizlenmiş canlı 8 adet Saka kuşu bulundu. Gümrük yetkililerinin kuşlara el koyduğu belirtildi.