Ayakkabısına kuş saklayarak gümrükten geçirmek istedi
Ürdün'den Batı Şeriya'ya giden ve adı açıklanmayan bir Filistinlinin ayakkabılarında sınırdan kaçak geçirmek istediği kuşlar bulundu.
Ürdün'den Batı Şeriya'ya giden ve adı açıklanmayan bir Filistinlinin ayakkabılarında sınırdan kaçak geçirmek istediği kuşlar bulundu.
Gümrük görevlilerinin hareketlerinden şüphelendiği Filistinlinin ayakkabılarının tabanına gizlenmiş canlı 8 adet Saka kuşu bulundu. Gümrük yetkililerinin kuşlara el koyduğu belirtildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-----------------------------Ayakkabı tabanının gümrük görevlisince açılmasıAyakkabıdan çıkan kuş
Kuşların kafese konulması