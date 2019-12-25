Ayakkabısına kuş saklayarak gümrükten geçirmek istedi
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Ayakkabısına kuş saklayarak gümrükten geçirmek istedi

Ürdün'den Batı Şeriya'ya giden ve adı açıklanmayan bir Filistinlinin ayakkabılarında sınırdan kaçak geçirmek istediği kuşlar bulundu.

25.12.2019 17:43 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:43
Ayakkabısına kuş saklayarak gümrükten geçirmek istedi

'den Batı Şeriya'ya giden ve adı açıklanmayan bir Filistinlinin ayakkabılarında sınırdan kaçak geçirmek istediği kuşlar bulundu. 

Gümrük görevlilerinin hareketlerinden şüphelendiği Filistinlinin ayakkabılarının tabanına gizlenmiş canlı 8 adet Saka kuşu bulundu. Gümrük yetkililerinin kuşlara el koyduğu belirtildi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ayakkabı tabanının gümrük görevlisince açılmasıAyakkabıdan çıkan kuş

Kuşların kafese konulması


Kaynak: DHA
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