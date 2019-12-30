Ayakkabının tabanında esrar bulundu
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Ayakkabının tabanında esrar bulundu

DİYARBAKIR'daki denetimlerde durdurulan otobüste arama yapan ekipler, şüpheli bir kişiyi ayakkabı tabanlarına gizlediği 412 gram uyuşturucu ile ele geçirdi.

30.12.2019 12:38 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:38
Ayakkabının tabanında esrar bulundu

DİYARBAKIR'daki denetimlerde durdurulan otobüste arama yapan ekipler, şüpheli bir kişiyi ayakkabı tabanlarına gizlediği 412 gram uyuşturucu ile ele geçirdi.

İl Komutanlığı ekiplerince, önceki gün Kayapınar ilçesi Şanlıurfa karayolundaki Pirinçlik Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yol kontrol uygulaması yapıldı. Denetimlerde durdurulan yolcu otobüsünde seyahat eden S.Y., şüpheli görülerek arandı. Narkotik köpeği 'Çiko' ile yapılan aramada S.Y.'nin her 2 ayakkabısının iç kısmına yapılan özel tabanlık içerisinde 412 gram esrar ele geçirildi. Esrara el konulurken, S.Y. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
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