Ayakkabının içinde 100 gram esrar yakalandı
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Ayakkabının içinde 100 gram esrar yakalandı

Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eşyalarının arasındaki ayakkabının içine zulalanmış vaziyette 100.52 gram kubar esrar ele geçirdi.

14.02.2020 16:26 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:26
Ayakkabının içinde 100 gram esrar yakalandı

ekipleri, eşyalarının arasındaki ayakkabının içine zulalanmış vaziyette 100.52 gram kubar esrar ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre Üniversite öğrencisi H.Y.'nin uyuşturucu madde getireceğini tespit eden ekipler üst ve eşya aramasında çantası içerisinde bulunan ayakkabının içerisine gizlenmiş vaziyette 100.52 gram kubar esrar ele geçirildi. Ekipler, şüpheli H.Y.'yi kullanmak için uyuşturucu madde suçundan gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - AMASYA

Kaynak: İHA
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