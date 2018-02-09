Ayakkabının İçerisinden Uyuşturucu Çıktı

Sivas'ta polis ekiplerince durdurulan araçta ve sürücünün üzerinde yapılan aramada 110 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ağrı'dan, Sivas'a uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine 35 yaşındaki S.Ü. idaresindeki İstanbul plakalı bir aracı durdurdu. Polis ekipleri tarafından araçta yapılan aramada 60 gram, üzerinde yapılan aramada ise ayakkabının içerisinde 50 gram toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SİVAS