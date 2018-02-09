Ayakkabının İçerisinden Uyuşturucu Çıktı
FLASH HABER: AFRİN HAREKATI'NDA 21. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Ayakkabının İçerisinden Uyuşturucu Çıktı

Sivas’ta polis ekiplerince durdurulan araçta ve sürücünün üzerinde yapılan aramada 110 gram esrar ele geçirildi.

Ayakkabının İçerisinden Uyuşturucu Çıktı

Sivas'ta polis ekiplerince durdurulan araçta ve sürücünün üzerinde yapılan aramada 110 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ağrı'dan, Sivas'a uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine 35 yaşındaki S.Ü. idaresindeki İstanbul plakalı bir aracı durdurdu. Polis ekipleri tarafından araçta yapılan aramada 60 gram, üzerinde yapılan aramada ise ayakkabının içerisinde 50 gram toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SİVAS

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.