"Ayakkabıma kadar gasp edildim" demişti; kediyi tekmeleyip, arabalara zarar verdiği görüntüler ortaya çıktı
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"Ayakkabıma kadar gasp edildim" demişti; kediyi tekmeleyip, arabalara zarar verdiği görüntüler ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı / FADIL PİŞKİN - Haberler | Yerel

"Ayakkabıma kadar gasp edildim" demişti; kediyi tekmeleyip, arabalara zarar verdiği görüntüler ortaya çıktı Denizli'de gece kimliği belirsiz kişiler tarafından gasp edildiğini iddia ederek ayakkabısız bir şekilde yürüyen adamın, aynı günün sabahında sokakta bir kediye tekme attığı ve...

"Ayakkabıma kadar gasp edildim" demişti; kediyi tekmeleyip, arabalara zarar verdiği görüntüler ortaya çıktı

DENİZLİ - Denizli'de gece kimliği belirsiz kişiler tarafından gasp edildiğini iddia ederek ayakkabısız bir şekilde yürüyen adamın, aynı günün sabahında sokakta bir kediye tekme attığı ve arabalara zarar vererek ilerlediği görüntüler ortaya çıktı.

Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesinde meydana gelen olayda Eray Öğüt isimli bir vatandaş, şehirlerarası otobüs terminaline gitmek için evinden çıktıktan kısa bir süre sonra kimliği belirsiz şahıslar tarafından ara sokakta gaspa uğradığını iddia etti. Üzerindeki bulunan 500 TL ile cep telefonu, ceket ve ayakkabısını alan gaspçılar, daha sonra ara sokakta kayboldular. Öğüt, yaklaşık bir kilometre yürüyerek vatandaşlardan yardım istedi.

Kediye tekme atarak kaldırıma savurdu

Polis ekiplerinin karakola götürdüğü Eray Öğüt'ün hakkında şikayet olduğu ortaya çıktı. Öğüt gasp edildiği gün sabah saatlerinde Pamukkale ilçesi Pelitlibağ Mahallesinde bir sokağa girerek aracın arkasında bulunan malzemelere yere saçtı. Ardından Söğüt sokakta yürüyen bir kediye tekme atarak kaldırma attı. Vicdansız adam sokaktan uzaklaşırken ise araçlara zarar verip bir otomobili ise saksıyla çizerek gitti. O anlar mahallede bulunan bir apartmanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

'Ayakkabıma kadar gasp edildim' demişti; kediyi tekmeleyip, arabalara zarar verdiği görüntüler ortaya çıktı
'Ayakkabıma kadar gasp edildim' demişti; kediyi tekmeleyip, arabalara zarar verdiği görüntüler ortaya çıktı
'Ayakkabıma kadar gasp edildim' demişti; kediyi tekmeleyip, arabalara zarar verdiği görüntüler ortaya çıktı
'Ayakkabıma kadar gasp edildim' demişti; kediyi tekmeleyip, arabalara zarar verdiği görüntüler ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FADIL PİŞKİN

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