Ayakkabılıklar gıda ve temizlik malzemeleri rafı oldu
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Hasan Özdemir, Kırkağaç, Türkiye, Manisa, Güncel, Haber

Ayakkabılıklar gıda ve temizlik malzemeleri rafı oldu

Türkiye'de yeni tip Korona virüs tedbirleri kapsamında camilerde ibadete ara verildi.

25.04.2020 14:54 | Son Güncelleme: 25.04.2020 14:54
Ayakkabılıklar gıda ve temizlik malzemeleri rafı oldu

Türkiye'de yeni tip Korona virüs tedbirleri kapsamında camilerde ibadete ara verildi. Bu arayı hayır faaliyetiyle değerlendirmek isteyen Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki Danacı Camisi'nin din görevlileri, hayırseverler tarafından bağışlanan gıda ve temizlik malzemelerini paketleyerek, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Kırkağaç'ta uzun yıllardır din görevlisi olarak hizmet veren Hasan Özdemir, Şaban Şahin, Kadir Karaman ve Abdullah Özçetin, ilçe merkezinde bulunan Danacı Camisi'nde kurdukları 'Hayır Çarşısı' projesiyle örnek bir çalışmaya imza attı. Kırkağaç'ta yaşayan hayırseverlerden topladıkları gıda ve temizlik malzemelerini cami içerisinde dezenfekte edilen ayakkabı raflarına yerleştirerek, tek tek paketleyen din görevlileri, hazırladıkları bu gıda paketlerini ilçede tespit ettikleri ihtiyaç sahiplerine elleriyle teslim ediyorlar. Hayata geçirilen proje, ilçedeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Danacı Camii Müezzini Hasan Özdemir, cami içerisine kurdukları hayır çarşısı için topladıkları gıda ve temizlik malzemelerini, ilçede tespit ettikleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını ve bu etkinliği her yıl yapmayı planladıklarını söyledi. Özdemir, "Ülkemizde hem korona virüsle alakalı, hem de memleket olarak bizim Kırkağaç ve civarında son zamanlarda yaşanan depremlerden dolayı vatandaşlarımız tedirgin oldu. Bizde bu Ramazan farklı bir etkinlik olsun diye, fakir fukaranın yanında olmak amacıyla Danacı Camimize, imam arkadaşlarımızla birlikte hayır çarşısı oluşturmaya karar verdik. Bu amaçla çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Ramazan ayı münasebetiyle, ihtiyaç sahiplerinin sofralarına misafir olmak, imkanı olan kardeşlerimizin ikram etmesi, ihtiyacı olan kardeşlerimize de ikram edilmesi hususunda baya bir mesafe katettik. Bugün itibariyle yardım dağıtmaya başlıyoruz. İftarda ve sahurda imkanı olmayan kardeşlerimizin sofralarına misafir olacağız inşallah. Malzeme olarak eksikliklerimiz var. Malzeme eksikliğimizin giderilmesi için hayırsever kardeşlerimizin yardımlarını bekliyoruz. Çünkü bu yardımlarımız Ramazan ayı boyunca devam edecek. Rabbim hayırseverlerimizin yapmış oldukları yardımları en güzel şekilde kabul eylesin. İhtiyacı olan kardeşlerimizi belirledik. Adreslerine ihtiyacı olan temel gıda ve temizlik ürünlerini kapılarına bırakacağız. İhtiyaç sahiplerinin evlerine biz götürüp teslim edeceğiz. Camimizdeki gıda malzemelerini duyarlı hayırseverlerimiz getirdi. İlçemizde hayırsever çoktur ve Kırkağaçlılar hayırsever bir halktır. Her yıl mahallelerde bir kaç kişi yardımlaşarak iftar yemekleri verirdi. Bu sene iftar yemekleri yapılamayacağı için bizde camimizde bu etkinliği düzenledik.İnşallah seneye tüm camilerimizde bunu yapacağız. Bu hizmetimiz inşallah büyüyerek devam eder. Bizim korona virüsle mücadelemiz hususunda da camimizde günde beş defa anons yapıyoruz.Vatandaşlarımızın rehavete kapılmaması, il dışından ilçemize gelenlerin 14 gün boyunca kendilerini izole etmelerini istiyoruz.Biz bu hayır çarşımızda aynı zamanda korona virüsle de mücadele etme amaçlı temizlik reyonu oluşturduk ve temizlik ürünlerini ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Çünkü şuan daha fazla temizliğe ihtiyacımız var. O yüzden temizlik ürünlerini tüm ihtiyaç sahiplerine hediye edeceğiz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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