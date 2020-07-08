Ayakkabıda ihracat yüzde 52 arttı Türkiye'nin ayakkabı ihracatı haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52 artarak 66 milyon dolara yükseldi.

Türkiye'nin ayakkabı ihracatı haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52 artarak 66 milyon dolara yükseldi. Haziranda en yüksek ihracat 7,4 milyon dolarla Rusya'ya yapılırken, onu 5,7 milyon dolarla Irak, 4,7 milyon dolarla Almanya takip etti.

Türkiye'nin ayakkabı ihracatı haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52 artarak 66 milyon dolara yükseldi. Söz konusu rakam yılın ilk yarısında 420 milyon dolar olarak gerçekleşti. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulsabur Endican, normalleşme süreciyle birlikte önce iç satışlarda, sonra da ihracatta hareketliliğin başladığını belirterek, haziranda ihracatta yaşanan atağın yılın geri kalan kısmında da sürdürerek 2020'yi kayıpsız atlatacaklarını kaydetti.

Endican, salgın sürecinde ayakkabı ihracatında yaşanan düşüşün haziranla birlikte yükselişe geçtiğini söyleyerek, Türkiye'nin ayakkabı ihracatında yıla çok iyi başladığını ancak salgın sürecinde hemen hemen her sektörde olduğu gibi ayakkabıda da kayıplar yaşadığını kaydetti. Endican, normalleşmeyle birlikte sevindirici gelişmeler yaşandığının da altını çizdi.

"Dış talep de olumlu sinyaller alıyoruz"

Endican, normalleşmeyle birlikte iç piyasada hareketliliğin başladığını kaydederek, "İç satışların ardından haziranda ihracatta da canlanma başladı. Geçen ay ihracatımız 2019'un aynı dönemine göre yüzde 52 artışla 66 milyon dolara yükseldi. Haziranda üretime başlamayan bazı şirketler de üretime geçti. Üreticilerimizin büyük bölümü tam kapasite çalışmaya başladı. Dış talep de olumlu sinyaller alıyoruz. Büyük bir sıkıntı yaşanmazsa haziranda ihracatta yaşanan atağı yılın geri kalan kısmında da sürdürerek 2020'yi salgına rağmen kayıpsız atlatacağız" ifadelerini kullandı.

Endican, haziranda en yüksek ihracatın 7,4 milyon dolarla Rusya'ya yapıldığını belirterek, onu 5,7 milyon dolarla Irak'ın, 4,7 milyon dolarla Almanya'nın takip ettiğini bildirdi. Endican, haziranda en çok ihracat yapılan diğer ülkelerin Romanya, İspanya, İsrail, İtalya, Suudi Arabistan, Hollanda ve Polonya olarak sıralandığını söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA