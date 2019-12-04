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Ayakkabıda 2020 yılı yaz kreasyonu Bursa’da görücüye çıktı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Network Fuarcılık işbirliğiyle düzenlenen, Türkiye'deki ayakkabı üreticileri ile tedarikçileri aynı çatı altında buluşturan 4. BURSAF Ayakkabı ve Deri Ürünleri Fuarı, kapılarını sektör profesyonellerine açtı.

04.12.2019 13:55 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:55
Ayakkabıda 2020 yılı yaz kreasyonu Bursa’da görücüye çıktı

ve Network Fuarcılık işbirliğiyle düzenlenen, 'deki ayakkabı üreticileri ile tedarikçileri aynı çatı altında buluşturan 4. BURSAF Ayakkabı ve Deri Ürünleri Fuarı, kapılarını sektör profesyonellerine açtı.

Kaynak: Dunya.com

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