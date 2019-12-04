Ayakkabıda 2020 yılı yaz kreasyonu Bursa’da görücüye çıktı

04.12.2019 13:55 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:55

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Network Fuarcılık işbirliğiyle düzenlenen, Türkiye'deki ayakkabı üreticileri ile tedarikçileri aynı çatı altında buluşturan 4. BURSAF Ayakkabı ve Deri Ürünleri Fuarı, kapılarını sektör profesyonellerine açtı.