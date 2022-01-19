Ayakkabıda 1 milyar dolarlık ihracat

Ayakkabı sektörü 2022 yılına 1 milyar dolarlık ihracat rekoru ile girdi. Sektör Ocak- Aralık 2021 tarihleri arasında 1 milyar dolarlık kritik eşiği geçip rekor seviye ulaşırken, 2022 yılına yüzde 23'lük bir büyüme oranıyla girdi.

2021 yılı Ocak-Aralık döneminde deri ve deri mamulleri ürün grupları içerisinde en çok ihracat ayakkabı ve aksamları ürünlerinde gerçekleşti. Bu ürün grubunda 1 milyar 6 milyon dolarlık ihracat gerçekleşirken, ayakkabı ve aksamları ihracatında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 oranında artış kaydedildi. Aynı ürün grubunun toplam deri ve deri ürünleri ihracatı içerisindeki payı ise İDMİB verilerine göre 2021 yılı Ocak-Aralık döneminde yüzde 58,3 olarak açıklandı. En çok ihracat ise Rusya'ya gerçekleşti.

En çok ihracat Rusya'ya gerçekleşti

Verilere göre ayakkabı ürün grubu ihracatında, 2021 yılı Ocak-Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 oranında artış kaydedildi, ihracat 818,4 milyon dolardan 1 milyar 6 milyon dolara çıktı. 2021 yılı Ocak-Aralık döneminde Türkiye tarafından en çok ayakkabı ve aksamları ihracatı yapılan ilk 10 ülke sıralamasında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,5 oranında artış kaydedilen Rusya lider konumunda yer alırken, bu ülkeye yapılan ihracatımız 82,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye dünyanın 6. büyük üretim merkezi

1 milyar dolarlık ihracat rakamına ilk kez ulaştıklarını belirten Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, "Yıllık; 550 milyon çift üretim kapasitesine sahip olan ayakkabı sektörümüz, dünyanın 5. büyük ihracat merkezi konumunda bulunurken, Türkiye aynı zamanda dünyanın 6. büyük üretim merkezi olarak yer alıyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri