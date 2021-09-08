Ayakkabı ve çanta sektörünün önemli organizasyonu Shoexpo İzmir, 47. kez kapılarını açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ayakkabı ve çanta sektörünün önemli organizasyonu Shoexpo İzmir, 47. kez kapılarını açtı

Anadolu Ajansı / Numan Erölmez - Haberler | Ekonomi

Bu yıl 47'incisi düzenlenen İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı (Shoexpo İzmir), Fuar İzmir'de törenle açıldı.

Bu yıl 47'incisi düzenlenen İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı (Shoexpo İzmir), Fuar İzmir'de törenle açıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, açılış töreninde yaptığı konuşmada, bu yıl 110 firmanın ve 200'ün üzerinde markanın katıldığı fuarda, Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri ile Rusya ve Ukrayna'dan yüzlerce profesyoneli ağırlayacaklarını söyledi.

Türkiye'de ayakkabı üretiminin yüzde 40'ının Ege Bölgesi'nde yapıldığını aktaran Soyer, "Fuarla ülkemizin 2021 için belirlediği 300 milyon çift ayakkabı ihracatı hedefine katkı sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, salgın sonrası rutine dönme sürecinin başladığını aktardı. Ayakkabı ve çanta sektörünün salgından etkilendiğine değinen Eskinazi, "Ayakkabı ve saraciye ihracatımız 2019 yılının Ocak-Ağustos döneminde 820 milyon dolar iken 2020 yılının aynı döneminde yüzde 20'lik kayıpla 653 milyon dolara geriledi. 2021 yılının Ocak-Ağustos dönemindeki toparlanma sonrasında sektörlerimiz ihracatını yüzde 25 arttırarak tekrar 818 milyon dolara taşıdı. 2021 yılının son 4 aylık döneminde ihracatta daha parlak bir dönem yaşayacağımıza inanıyoruz. 2021 yılı sonunda ayakkabı sektörümüzün dünya genelinde 300 milyon çift ayakkabı ihraç ederek ihracatta 1 milyar doları aşacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz da sektör için fuarların ne kadar etkili olduğunu belirtti. İzmir'in Türkiye'nin ayakkabı ihracatının yüzde 7'sinin yaptığına değinen Özpoyraz, fuarın katılımcı ve ziyaretçiler için hayırlı olmasın temenni etti.

Kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri fuardaki stantları ziyaret etti.

Fuarın ilk gününde bir sosyal sorumluluk projesine imza atıldı. Orman yangınları mağdurlarına destek amaçlı başlatılan ayakkabı kampanyasına destek için hayırseverlerin desteğiyle podyumda yürüyüş düzenlendi. Ege Ayakkabı Sanayicileri Derneğinin organize ettiği yürüyüşün ilk gününde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de yer aldığı isimler podyuma çıktı. Her adımın yüzle çarpılarak hesaplandığı defilede Soyer 10 adım atarak, bin ayakkabı bağışı ile projeye destek verdi.

Fuar İzmir'in C Holü'nde gerçekleşen fuar, 11 Eylül'de son bulacak.

Ayakkabı ve çanta sektörünün önemli organizasyonu Shoexpo İzmir, 47. kez kapılarını açtı
Ayakkabı ve çanta sektörünün önemli organizasyonu Shoexpo İzmir, 47. kez kapılarını açtı
Ayakkabı ve çanta sektörünün önemli organizasyonu Shoexpo İzmir, 47. kez kapılarını açtı
Ayakkabı ve çanta sektörünün önemli organizasyonu Shoexpo İzmir, 47. kez kapılarını açtı
Ayakkabı ve çanta sektörünün önemli organizasyonu Shoexpo İzmir, 47. kez kapılarını açtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Numan Erölmez

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: 'Türkiye, borçluluk anlamında gelişmiş ülkelerden tüm kategorilerde belirgin şekilde olumlu ayrışıyor.'
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Türkiye, borçluluk anlamında gelişmiş ülkelerden tüm kategorilerde belirgin şekilde olumlu ayrışıyor."
Siemens Türkiye, 5 günlük babalık iznini 2 haftaya çıkardı
Siemens Türkiye, 5 günlük babalık iznini 2 haftaya çıkardı
Helikoptere bağlı sepetle elektrik iletim hatlarına bakım yaparken ölüme meydan okuyorlar
Helikoptere bağlı sepetle elektrik iletim hatlarına bakım yaparken ölüme meydan okuyorlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Hulusi Akar Tanju Özcan Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Derya Baykal Rasim Öztekin
Spor Diego Cristiano Ozan Tufan Şenol Güneş Samet Aybaba
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ayakkabı ve çanta sektörünün önemli organizasyonu Shoexpo İzmir, 47. kez kapılarını açtı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 13:18:36. #1.15#

title