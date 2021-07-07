Ayakkabı ve çanta sektörü eylül ayında İzmir'deki fuarda buluşacak
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Ayakkabı ve çanta sektörü eylül ayında İzmir'deki fuarda buluşacak

Ayakkabı ve çanta sektörü eylül ayında İzmir'deki fuarda buluşacak
Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol - Haberler | Ekonomi

47. Shoexpo Uluslararası Ayakkabı ve Çanta Fuarı, İzmir'de 8-11 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

47. Shoexpo Uluslararası Ayakkabı ve Çanta Fuarı, İzmir'de 8-11 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birlikleri Başkanı Erkan Zandar, Bornova ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen tanıtım toplantısı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle uzun zamandır fuar düzenlenemediğini söyledi.

Ayakkabı sektörünün ilk konvansiyonel fuarının 2 hafta sonra İtalya'da düzenleneceğini ifade eden Zandar, "Amacımız Avrupa Birliği ağırlıklı bir ziyaretçi kitlesinin eylül ayında bu fuara gelmesi. Bununla ilgili fuar şirketinin yaptığı çalışmalar var. Biz Ege İhracatçı Birlikleri olarak yurt dışı eğitim organizasyonları düzenleyeceğiz. Amacımız Shoexpo'yu Türkiye'nin en büyük ihracat fuarlarından biri haline getirmek." diye konuştu.

İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata da İstanbul'dan sonra en büyük fuarın İzmir'de olacağını belirterek, iyi düzeyde katılımcı ve alım heyetleri beklediklerini, İzmir'in parlayan yıldız olarak eylül ayında sahnede olacağını kaydetti.

Toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti.

Fuar, 8-11 Eylül tarihlerinde Fuar İzmir'de organize edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol

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