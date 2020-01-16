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Ayakkabı üreticilerine destek 1,5 milyar dolarlık ihracatın önünü açacak

TASD Yönetim Kurulu Başkanı Endican, Ziraat Bankası'nın hayata geçirdiği Ayakkabı İmalat ve Ticareti Değer Kredisine ilişkin "2023 yılı için söz verdiğimiz 1,5 milyar dolar ihracat rakamına bu kredi paketi sayesinde ulaşacağız." dedi.

16.01.2020 18:09 | Son Güncelleme: 16.01.2020 18:09
Ayakkabı üreticilerine destek 1,5 milyar dolarlık ihracatın önünü açacak

TASD Yönetim Kurulu Başkanı Endican, 'nın hayata geçirdiği Ayakkabı İmalat ve Ticareti Değer Kredisine ilişkin "2023 yılı için söz verdiğimiz 1,5 milyar dolar ihracat rakamına bu kredi paketi sayesinde ulaşacağız." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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