Ayakkabı tamirinde fiyatlar yüzde 50 yükseldi

Eskişehir'deki ayakkabı tamircileri, yükselen kiralar ve malzemelere gelen zamlardan dolayı tamir ücretlerini yaklaşık yüzde 50 oranında artırmak zorunda kaldıklarını belirterek işlerinin daha da kötüye gittiğini beşirtti.

Ayakkabı tamircisi Hasan Çağla, mesleklerine eskisi kadar rağbetin kalmadığını ve işlerinin de gittikçe zorlaştığını anlattı. Malzemelerin yanı sıra dükkan kiralarında da yükselme olduğuna değinen ve kendilerinin de bununla birlikte fiyat artırdığını aktaran Çağla, tamirde yüzde 50 oranında değişim olduğunu ifade etti. Yandaş Sokakta ayakkabı tamircilik işini yapan Hasan Çağla "Genelde ayakkabı, iç astarı ve bazen de çanta işini yapıyoruz. Bulunduğumuz küçük mekanın kirası her sene artıyor. Aldığımız malzemelerin fiyatı arttı o yüzden biz de fiyatları artırmak zorunda kaldık. Mesela 10 lirayla yaptığımız işi şimdi 15 lirayla yapıyoruz" dedi.

"Eskiden işlere yetişemezdik"

Ayakkabı tamirciliğinin geçen yılların ardından çok değiştiğini söyleyen Hasan Çağla "Bizim işimiz insanların maddi durumuna bağlı. Geçen seneden bu yana ayakkabı tamircilik işinde fiyatlar çok yükseldi. Geçen sene 2 liraya sattığımız astarı şimdi 3 liraya satıyoruz, ya da bir ayakkabı keçesi bir sene önce 10 liraydı, ama şimdi 15 liraya satıyoruz. Eskiden müşteriler 'Bizim işimizi önce yap' diye adeta yalvarırdı, işten dolayı başımızı kaldıramazdık. Şimdi ise o hız, ilgi kalmadı. İşten dolayı başımızı kaldıramazdık. Bu mesleğe rağbet çok değişti ve azaldı" ifadelerini kullandı.

Hasan Çağla, ayakkabıcılık işinin yaz ve kış dönemlere göre fark etmediğini ve sadece milletin ekonomik durumuna bağlı olduğunu söyledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA