Ayakkabı tamircileri de o eski bayramları arıyor
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Ayakkabı tamircileri de o eski bayramları arıyor

Ayakkabı tamircileri de o eski bayramları arıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir (İHA) – Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, pandemiden dolayı işleri büyük ölçüde düşen ayakkabıcı tamircilerinin kepenkleri tam kapanma sürecinde de kapalı kaldı.

Eskişehir (İHA) – Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, pandemiden dolayı işleri büyük ölçüde düşen ayakkabıcı tamircilerinin kepenkleri tam kapanma sürecinde de kapalı kaldı.

Bayrama sayılı günler kalmasına rağmen ayakkabı tamircilerin işleri hala düşük seyrediyor. Pandemiden önceki bayramlarda adeta başını kaşıyacak vakti olmayan ve günde yaklaşık 30-35 ayakkabıyı elden geçiren tamirciler şuanda günde ancak 5 ayakkabıyı tamir ediyor. Eskişehir'in Deliklitaş Mahallesi Sıcak Sular Sokakta bulunan ayakkabı tamircileri adeta eski bayramlara hasret kaldı. Pandemiden önce insanların ayakkabılarını boyatmak, tamir etmek için doldurduğu dükkanların önü bayrama iki gün kalmasına rağmen bomboş. Sessizliğe bürünen sokakta çoğu esnaf kepenk dahi açmazken, açanlar ise temizlik yaptı.

Pandemiden önce günde 30 ayakkabıyı tamir edip boyadığını dile getiren 25 yıllık ayakkabı tamircisi Hasan Saffet Karataş, şimdi ise bu sayının 5'e düştüğünden dert yandı. Tamirci Hasan Saffet Karataş, "Eskiden yaklaşık bir ay önceden başlayan bayram yoğunluğundan bu günlere geldik. Bayrama iki gün kaldı ve bakın durum ortada. Eskiden bayrama son 15 gün kala yoğunluktan iş alamazdık. Şimdi ise çoğu esnafımızın kepengi kapalı, sokağımız boş. Ben de zaten kargom geldiği için dükkanı açtım, şimdi temizlik yaptım. Bu durum çok üzücü" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Ayakkabı tamircileri de o eski bayramları arıyor
Ayakkabı tamircileri de o eski bayramları arıyor
Ayakkabı tamircileri de o eski bayramları arıyor
Ayakkabı tamircileri de o eski bayramları arıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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