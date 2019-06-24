Ayakkabı tamircileri çırak bulamıyor

Çorum'un Osmancık ilçesinde, ayakkabı ustası Şuayip Ekinci, çırak bulmada sorun yaşandığını söyledi.

Ayakkabı imalatı ve tamirciliği babasından öğrendiğini ifade eden Ekinci, 1985 yılından beri ilçede açtığı mekanın da ayakkabı tamirciliği yaparak geçimini sağladığını ifade etti. İlçede çırak bulmada sorun yaşadıklarını belirten emektar usta Ekinci, "Bu mesleği babamdan örendim. Babamın yanın da çırak yetiştim. Osmancık'ta ortaokul da okurken hem okula gidiyordum hem de babamın yanın da çalışıyordum. İlçede 35 yıldır ayakkabı tamirciliği yapıyorum. Çocuklarımı bu meslek sayesin de okuttum. Şu anda oğlum üniversiteyi bitirdi ve yanımda çalışıyor. Oda benim yanım da çırak yetişti ve şu anda usta ve tek başına işi yapabiliyor. Zaman zaman oğlumu İstanbul'a kunduracıların yanına gönderiyorum. Bu işi geliştirmesini istiyorum. Oda bu hususta azimli ve işi seviyor. Bu gün çırak bulmada zorlanıyorum. Kalıp alıp ayakkabı yapmak veya ayakkabı tamirciliği yapan fazla yok koca ilçede bir iki kişi kaldı. Bu meslekte kaybolmaya yüz tutan meslekler için de yerini almaya başladı. Seri imalatların yanı sıra fabrikasyon ürünler ile ithal ayakkabılar bizi olumsuz etkiledi. Artık kalıp alıp ayakkabı yapamaz duruma geldik. Müşteri yok. Ancak ayakkabı tamiri, kemer, çanta ve valiz tamiri ile birde ayakkabı boyama gibi işer geliyor. Meslekte zor anlarımızı yaşıyoruz" diye konuştu.

Ayakkabı ve tekstil tasarımcısı Ertuğrul Ekinci ise, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tekstil ve Ayakkabı Tasarımı Bölümünü bitirdiğini belirterek, ilçede babasının yanın da usta olarak çalıştığını amacının babasına ait iş yerini geliştirerek büyütmek istediğini ifade etti. - ÇORUM

Kaynak: İHA