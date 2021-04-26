Ayakkabı tabanından uyuşturucu çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ayakkabı tabanından uyuşturucu çıktı

Ayakkabı tabanından uyuşturucu çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da cezaevindeki bir hükümlünün ayakkabısının iç kısmında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Malatya'da cezaevindeki bir hükümlünün ayakkabısının iç kısmında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Malatya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na hükümlü olarak getirilen E. G.'nin yapılan üst aramasında sol ayakkabısının iç kısmında özel olarak oluşturulan bölmede metanfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Öte yandan Akçadağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana gelen bir başka olayda ise yağma suçundan hükümlü M.K. kaldığı koğuşta tıraş bıçağıyla bileklerini kesmek suretiyle kendine zarar verirken, yaralanan şahıs hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Polis arama yapmak isteyince cebinden çıkardığı neşterle boğazını kesti
Polis arama yapmak isteyince cebinden çıkardığı neşterle boğazını kesti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Derya Yanık Vedat Bilgin Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Ezgi Mola Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Fatih Terim Fırat Aydınus Mete Kalkavan Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ayakkabı tabanından uyuşturucu çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 16:28:40. #1.16#

title