Ayakkabı tabanından esrar çıktı

SİVAS'ta jandarma ekiplerince yolcu otobüsünde yapılan aramada bir yolcunun sırt çantasında bulunan ayakkabının tabanına gizlenmiş 670 gram esrar ele geçirdi.Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol ve arama faaliyeti kapsamında durdurdukları bir yolcu otobüsünün bagaj kısmında narkotik köpeği 'Geçim' ile arama yaptı. Yapılan aramada bir yolcunun sırtı çantasında bulunan ayakkabının tabanına gizlenmiş 670 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.LİSE ÖĞRENCİSİNİN ÜZERİNDEN ESRAR ÇIKTIÖte yandan Kangal İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kangal Tren İstasyonunda Güney Ekspres treninde de yaptığı aramada lise öğrencisi M.M.T.'nin üzerinde 36 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA