Ayakkabı tabanından 670 gram esrar çıktı

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir yolcu otobüsünde ayakkabı tabanına gizlenmiş 670 gram esrar ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol ve arama faaliyeti kapsamında durdurdukları bir yolcu otobüsünün bagaj kısmında narkotik köpeği "Geçim" ile arama yaptı.

Aramada bir yolcunun sırt çantasında bulunan ayakkabının tabanına gizlenmiş 670 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA